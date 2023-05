Pentsik vastuolu. Vald kutsub kohalikke suletavat kooli parimaks hääletama

Kuigi uus koalitsioon on vähemalt sõnades lubanud maakoolide säilimise eest seista, siis on mitmed omavalitsused tänavu teatanud pisemate koolide sulgemisest. Nii ka Lääneraana vald, mille volikogu otsustas juba märtsis, et ligi 20 õpilasega Metsküla kool sellel sügisel õppetööd enam ei jätka. Metsküla kool läks küll otsuse vastu halduskohtusse ning taotleb esialgset õiguskaitset, kuid kohus pole oma otsust veel langetanud.