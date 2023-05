VILJA KÜSIB | Toomas Kivimägi: kes tegi teerulli? Opositsioon! Meie ei ole oma teerulli veel garaažist välja ajanudki

„Me ei saa leppida sellega, et vähemus dikteerib, missuguseid eelnõusid võib menetleda ja missuguseid mitte,“ ütles riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi tänases saates. Ta tunnistas siiski, et tekkinud vastasseisus ei ole võitjaid. „Me ei käi ringi, suu kõrvuni peas, et jõle äge, tegime ära. Me ei tunne end võitjatena. Probleem on lahendamata.“