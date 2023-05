Tallinnas Lasnamäel alustatakse taas ulatusliku rotitõrjega

„Oluline on mäletada, et rotid on osa meie loodusest ning täielikult nendest lahti saada pole võimalik ja ei tohi ka. Kuid kui nende populatsioon muutub liiga suureks ja elanike jaoks häirivaks, siis paraku tuleb võtta ette karmimaid meetmeid ja tegeleda deratiseerimisega,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.

Ta lisas, et kuigi valitud on avaliku ruumi jaoks maksimaalselt turvaline tõrjeviis, siiski vältimaks ebameeldivusi, peaksid elanikud ise olema mõni aeg tähelepanelikumad, eriti lemmikloomadega jalutades.

Neljapäeval alustatakse plaanilise rotitõrjega Lasnamäe 11 erinevas asumis. Viimati korraldati rotitõrjet Lasnamäel möödunud sügisel. Rotitõrje on Lasnamäel järjepidev tegevus ning seda rakendatakse ka tulevikus, vastavalt vajadusele ning elanike pöördumistele.

Kõik paigaldatavad tõrjekastid tervena on ohutud nii inimestele kui ka pisematele loomadele, näiteks: siilid ja väikesed koerad. Lisaks on iga kast eraldi märgistatud ilmastikukindla infolehega, et välistada mürgi sattumist loomade või inimeste kätte.

Deratiseerimist teostatakse järgmistel aadressidel:

Kärberi 46

Kärberi 60a

Mahtra 4, kanali pool

Ülemiste lasteaia ümbrus

Kalevipoja 5 piirkond

Kivila 34 haljasala

Läänemere 20b

Mustakivi 25

Vikerlase 19, kanali pool

Sinimäe 17a



Deratiseerimist korraldatakse eeskätt ohutuse tagamiseks. Kuna rotid toituvad prügikastide ümbruses või ka kompostihunnikutes leiduvatest toidujääkidest, levitavad nad hulgaliselt haigusi, nt leptospiroosi, salmonelloosi, kolibakterioosi, Well’i tõbe ja tuberkuloosi, ka võivad nad inimestele edasi kanda teisi parasiite: kirpe ja puuke ning muid ebameeldivaid putukaid. Kui rotid satuvad elektrijuhtmeid närima, võivad nad põhjustada isegi tulekahju. Rääkimata sellest, et nakatavad hirmsate haigustega ka pere lemmikloomi.