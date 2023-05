OTSEBLOGI | Ukraina maavägede ülem käis Bahmuti rinde lähistel, Prantsusmaa hakkab Ukraina piloote koolitama

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles pärast Ukraina kolleegi Volodõmõr Zelenskõi visiiti Pariisi, et Prantsusmaa on valmis Ukraina hävituslendureid välja õpetama. Eile andis oma valmisolekust ukrainlasi koolitama hakata teada ka Suurbritannia.

Kiievi võimude teatel ründas Venemaa ööl vastu teisipäeva linna nii droonide kui ka tiibrakettidega. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi teatas hiljem, et kuuest MiG-31K lennukist lasti kella 3.30 ajal öösel välja kuus hüperhelikiirusega raketti Kh-47M2 Kinžal. Musta mere laevadelt pandi teele üheksa tiibraketti Kalibr ja maapinnalt tulistati välja kolm pind-õhk tüüpi raketti (S-400, Iskander-M).

Kiievi linnpea Vitali Klõtško kinnitas, et linnas toimus öösel plahvatusi. „Solomenskõi rajoonis süttis raketitükkide maha kukkumise järjel mitu autot ja vigastada sai kolm inimest. Kahjustada sai hoone,“ kirjeldas Klõtško. On teada, et raketitükke kukkus maha ka Obolonskõi ja Darnõtskõi rajoonides, samuti Ševtšenko loomaaia territooriumile.