Kuidas Mari-Nicole TalTechi ilma eksamitulemusteta õppima sai

Labürindijooksust osavõtmine tungivalt soovituslik

TalTechi tudeng Mari-Nicole Berezovski kirjeldab, et ta oli väga positiivselt üllatanud, kui ta päeva möödudes endiselt kümne parima hulka püsima jäi. „Küsimustele vastamiseks pidi kõigepealt leidma tahvelarvuti ning vastama nii kiiresti kui võimalik, et piiratud aja jooksul võimalikult palju punkte koguda. Vastata tuli küsimustele viiest valdkonnast: pranglimine, loogika, ja matemaatika ning kaks valikut: ajalugu ja ühiskonnaõpetus või eesti keel ning keemia või füüsika. Valisin keemia ja eesti keele, sest tunnen ennast nendel teemadel kindlalt ning need osutusid õigeks valikuks, sest järgmisel päeval sain kutse ülikooli õppima asumiseks,“ kirjeldab ta.

Eelmisel aastal labürindijooksust osa võttes tuli võistelda koos ligikaudu 150 noorega, kelle hulgas olid nii abituriendid kui ka niisama huvilised. Mari-Nicole Berezovski usub, et labürindijooksust peaks kindlasti osa võtma, sest hea tulemuse korral võid kindlustada endale ülikooli koha juba enne riigieksamite tulemuste avaldamist. See vähendaks kindlasti riigieksamite tulemuste ootamise pinget. „Igal juhul tasub osaleda, sest see on vinge üritus, kus saab proovile panna enda teadmised matemaatikas, eesti keeles, keemias, füüsikas ning ajaloos ja ühiskonnaõpetuses. Samuti toimub kohapeal õppemess, kus on võimalik tutvuda õppimisvõimaluste ja tudengiorganisatsioonidega.“

„Eksimusi ei tasu karta, sest nii õpid kõige paremini“

Mari-Nicole kirjeldab, et labürindijooksu läbimisel saab teenida punkte, vastates küsimustele erinevatest valdkondadest. Samuti tuleb kasuks loogiline mõtlemine ja kiired jalad, sest lõplik paremusjärjestus sõltub ka labürindi läbimise kiirusest. 10 parimat saavad garanteeritud õppekoha Tallinna Tehnikaülikoolis vabalt valitud õppekaval (v.a arhitektuur).