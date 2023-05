Väike leevendus. Tööd Liivalaia tänaval lõppevad kaks kuud varem

Liikluskorralduse muudatusega jääb Liivalaia tänaval avatuks 2+2 sõidurada. Torude montaaži ajal võib ajutiselt olla kasutusel 1+2 liikluskorraldus, öösiti on tagatud vähemalt 1+1 sõidurada. Lastekodu tänav muutub Liivalaia ja Kreutzwaldi vahelisel lõigul ühesuunaliseks. Tallinna Transpordiamet on üle vaadanud piirkonda jäävate kõrvaltänavate fooritsüklid, sealhulgas Odra ja Juhkentali tänavatel, et Liivalaia tänaval toimuvate tööde ajal saaksid kõrvaltänavad autosid rohkem vastu võtta.