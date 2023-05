FOTO | Isamaa valis välja oma parima ema, kes saab preemiaks 10 000 eurot

Aunimetus – Isamaa Aasta Ema 2023 – koos rahalise preemiaga 10 000 eurot omistati sedakorda eesti keele ja kirjanduse õpetajale ning tihti arvamusartikleid kirjutavale Mari-Vivian Ellamile, kelle peres kasvab kolm last ning peagi on sündimas neljas.

Ellam on kolme väikelapse, Lehte, Vahvuse ja Linda ema ning juunis näeb tema ja Politsei- ja Piirivalveameti kaplanist abikaasa Priidu peres ilmavalgust väike Kalju. Perekond võttis aastaid tagasi vastu teadliku otsuse kolida väikelinna, Tapale, kus Ellam edendas õpetajana eesti keelt ja kultuuri. Ta on alati uhkusega tunnistanud, et soovib olla just suure pere ema, märkis partei pressiteate vahendusel.