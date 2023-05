VIDEOD ja FOTOD | Koalitsioon murdis obstruktsiooni. Helme: mõtleme, mida edasi teha. Me ei saa sellega leppida

Mart Helme (EKRE) ütles pärast hääletust, et nemad pole olukorraga rahul. „See obstruktsioon ei saa sellega läbi, nad võivad selle konkreetse obstruktsiooni etapi või sessiooni siin jõuga maha suruda. See, mis täna on toimunud riigikogus, on lihtsalt häbiväärne. See, kuidas suvaliselt tõlgendatakse töö- ja kodukorda. See, kuidas viidatakse põhiseadusele sisuliselt põhiseaduse üle irvitades. See, kuidas surutakse lihtsalt opositsiooni eriarvamus maha,“ rääkis ta.