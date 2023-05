Riigiprokurör Slava Ukraini vilepuhuja koduarestist: tunnistajaid saab ka välismaal üle kuulata

Slava Ukrainiga seotud korralageduse paljastanud vilepuhuja arreteeriti Ukrainas

Holger Roonemaa

Reedel arreteeriti Ukrainas Oleksandr Tšernov, kes töötas varem nii Slava Ukraini kui nende Ukraina partneri All For Victory heaks ning oli ka kurikuulsa IC Constructioni väidetav variomanik. Tšernovi kahtlustatakse relvadega äritsemises, tema lähedased ja advokaat peavad seda aga tellimustööks.

Tšernovi Eesti-poolne kontaktisik on kogu Slava Ukrainiga seotud segaduste ajal olnud Slava Ukraini nõukogu liige Ilmar Raag. „Tšernovi sõprade arvates on tegemist tellimustööga, et sundida Tšernovi vaikima ja diskrediteerida tema usaldusväärsust. Niisamuti usutakse, et tellimus ja selle täitmine toimus madalal piirkondlikul tasemel, nii et Kiievi keskorganid ei ole sündmustega kursis,“ lausus Raag.

Raag kinnitas, et Oleksandr Tšernov oli üks esimesi, kes andis olulist informatsiooni IC Constructioni varjus tehtud tehingute kohta. „Minu jaoks on ta üks Ukraina kangelastest. Sõja algusest saadik töötas ta Ukraina armee abistamise heaks ja samas astus ta vastu ka korruptsioonile. Väga paljud tema toodud väidetest on tänaseks saanud kinnitust ka Ukraina ja Eesti ajakirjanduses läbi viidud uurimise abil,“ ütles Raag.