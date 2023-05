Enamik laeval Isabelle majutatud põgenikest on leidnud püsiva elukoha

Märtsi lõpus oli laeval lühiajaliselt majutatud 909 inimest ehk 464 leibkonda, kellest 397 on liikunud iseseisvale elule. Püsiva elukoha otsib endale veel 67 leibkonda. SKA spetsialistid jätkavad intensiivset tööd leidmaks kõikidele laeval olevatele perekondadele püsivad lahendused, et ükski neist ei peaks liikuma taaskord lühiajalisele majutusele.

Sotsiaalkindlustusameti kriisireguleerimise osakonna rändetiimi juht Liis Paloots tunnustab kümneid ameti töötajaid, kelle abil on tuhandetele põgenikele leitud uued kodud. „Sotsiaalkindlustusameti töötajad on alates sõja algusest toetanud Ukrainast saabuvaid põgenikke nii nõu kui jõuga. Ühiste pingutuste tulemusena oleme selle aja jooksul aidanud iseseisvale elule üle 24 tuhande inimese, neile lisaks ligi 800 lemmiklooma,“ kinnitas Paloots. Ta lisas, et suur abi on jätkuvalt ka kinnisvaraportaalil www.kinnisvara24.ee/ukraini ning eraisikutel, kes on valmis oma kodusid sõjapõgenikele üürima ja partneritel.