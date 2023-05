Nissan ARIYA on täna turulolevate elektriautode seas hea valik

Leaf oli mudel, millega toodi elektriautod inimeste teadvusesse ning võeti turust maksimum. Leafi armastati ja tunnustati. Auto võitis 2011. aastal nii maailma aasta auto kui ka Euroopa aasta auto tiitli. Nissan ei ole elektriautode arendusele selga keeranud, vaid astunud suured sammud edasi ning turule on toodud mudel ARIYA.

ARIYA on ehitatud Nissani uuele elektriautode platvormile, tal on vedelikjahutusega akupakk ja kiirlaadimisstandardiks CCS, mis võimaldab vastu võtta kuni 130 kW energiat. Edasi on arendatud ka mootoreid, tänu millele on just maanteesõit veelgi ökonoomsem.

Kui eelmainitud 130 kW ei ütle midagi, siis toome lihtsa võrdluse. Sa lähed tanklasse, võtad kohvi, külastad tualetti ja sealt naastes on sinu sõidukisse lisandunud üle 100 kilomeetri sõiduulatust. Ning sõiduulatusest rääkides on ARIYA võimeline ühe akutäiega läbima üle 500 kilomeetri. Kindlasti on oluline märkida, et ARIYA võimaldab 130 kW kiirlaadimise kõrval ka 22 kW laadimist, mis tähendab, et kas kodus või kontori juures on sul võimalus akut laadida kõigest nelja tunniga.

ARIYA disain on väga õnnestunud. Nissani ikoonilised jooned on põimunud elektriautode kaasaegse esteetikaga. Lõiked on selged ning kui valid mõne ARIYA erivärvi, kas Akatuski Copperi või Aurora Greeni, siis eristud tavapärasest hallist massist, sest sind viib edasi elekter ja su auto näeb välja erakordne. Neil värvinimedel on ka selge tähendus. Akatsuki tähendab jaapani keeles koidikut ning värvi Aurora Green inspiratsiooniks on virmalised.

Juba välistel elementidel märkad ühte erilist mustrit, mis jätkub salongis. See on austusavaldus iidsele Jaapani puidunikerdamiskunstile kumikole. Salongi disain on puhaste joontega ning väga funktsionaalne. ARIYA on seest ruumikam, kui ta välja näitab. Tagumisel istmel on mõnusalt õlaruumi, rääkimata jalaruumist. Juhina on selles autos viibimine puhas nauding.