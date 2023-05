Tallinna Tehnikakõrgkool — miks meie lõpetajad on tööturu tipptegijad?

TTK-s on palju majandus- ja ettevõtlusaineid ning tugev keeleõpe. Olemas on ka ülivinged tudengiorganisatsioonid, mille üle on põhjust uhke olla, nagu üliõpilasesindus, turundusklubi ja robotiklubi, ning väga elav kultuuri- ja spordielu.

TTK on kool, kus igaüks saab oma käed ära määrida, sest siin õpitakse päriselt asju tegema. Praktilise töö oskus ongi see, mida ettevõtted TTK lõpetanute puhul kõrgelt hindavad. Juba koolis käies saavad tudengid liituda tipptasemel rahvusvahelise tootearendusvõistlusega Formula Student, millest on välja kasvanud paljud automaailmas tegutsevad tippinsenerid. Leidub ka „rahvalikumaid“ tootearendusprojekte, näiteks Shell Eco-marathoni võistlusauto ehitamine.

TTK suur pluss on veel see, et kõrgkool on väga heas asukohas Tallinna kesklinnas, kuhu pääseb kergesti ühistranspordiga. Samuti pakub kool väga soodsaid või lausa tasuta sportimisvõimalusi, olemas on ka oma spordisaal.

TTK-st saab väga tugeva praktilise kõrghariduse, mis on tööandjate silmis kõrgelt hinnatud. TTK on sobiv elukestvale õppijale. Kooli astuvad nii gümnaasiumiõpilased kui ka magistrikraadiga õppijad, kes soovivad tööelus uue lehe keerata. TTK on paindlik – kontaktõppe kõrval on palju ka sessioonõpet, mis sobib hästi tööl käivale ja pereelu elavale inimesele. Lisaks on TTK-s distantsõppe võimalus ja palju suurepäraseid e-kursuseid. Kõrgkool paneb suurt rõhku meeskonnatööle ja väikestes rühmades tegutsemisele.

Ostu- ja hankekorraldus — professionaalne ostmine on oskus, mis võimaldab parandada ettevõtte majandustulemusi ja efektiivsusnäitajaid. Ostu- ja hankekorraldus on Eestis kiiresti arenev valdkond, kus nõudlus heade kõrgharitud spetsialistide järele pidevalt kasvab.

Transport ja logistika — see on tulevikueriala, kus saab selgeks asjade, info ja inimeste ühest kohast teise liigutamise teadus. Transport ja logistika on majanduse vereringe, millest sõltuvad kõik ettevõtted üle maailma.

Tehnikaerialad, mida TTK pakub, on puhas klassika. Need ei kao kuhugi. Kõrgkoolis saab õppida masinaehitust, robotitehnikat, autotehnikat, logistikat, arhitektuuri ja hoonete ehitust, kui nimetada vaid mõned.

Raudteetransport — raudtee on suur ja keeruline süsteem, mille kõrvale on vaja ka täpset ja toimivat liikluskorraldust – inimesi ja süsteeme –, et reisijad ja kaup õigel ajal õigesse kohta jõuaksid. Sel alal saab professionaaliks raudteetranspordi õppekaval õppides.

TEHNOLOOGIA JA RINGMAJANDUSE INSTITUUT

Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine — see on tõeline tulevikueriala, sest üleilmse rohepöörde ja ringmajanduse mudelite juurutamise võti on keskkonnatehnoloogide käes. Nende töö on planeet Maa uuesti roheliseks muuta.

Tootmine ja tootmiskorraldus — tootmisspetsialistid aitavad kiirelt arenevas globaalses majanduses säilitada ja arendada Eesti konkurentsivõimet, mistõttu valitseb meil suur nõudlus selliste spetsialistide järele, kes oskavad tootmist efektiivselt juhtida ja korraldada.

Moetööstus — see on üleilmse haardega kiiresti arenev ja pidevalt muutuv valdkond. Tööandjad ootavad spetsialiste, kes suudavad lahendada ülesandeid ja kohaneda uute tehnoloogiatega. Sellised spetsialistid moetööstuse õppekavalt just tulevadki.

TEHNIKAINSTITUUT

Autotehnika — see on tulevikueriala, sest ka liikurite ja mootorite maailmas käib tehnoloogiapööre, autod muutuvad üha säästlikumaks ja nutikamaks. Kuna elektriautod on autonduse suur tulevik, on selles valdkonnas palju teha, mis annab lõpetajale võimaluse korda saata midagi olulist.

Elektritehnika — selle õppekava eesmärk on üliõpilase ettevalmistamine töötamiseks elektriinsenerina elektroenergeetika valdkonna ettevõtetes. Elektriinsenerid projekteerivad ja tagavad elektrisüsteemide ja -seadmestiku efektiivse, ohutu ja keskkonnasõbraliku toimimise.

Masinaehitus — see on inseneeria valdkonna õppekava, mis ühendab reaalteadused, mehaanika, materjali- ja infotehnoloogiad. Tegu on kiiresti areneva valdkonnaga, kus moodne tehnoloogia avab üha uusi võimalusi ja nõuab pidevat enesetäiendamist.

Robotitehnika — see õppekava on tihedalt seotud insenerimehaanika, elektroonika ja IKT-arendusega ning tegeleb robotite disaini, konstrueerimise, algoritmide väljatöötamise, valmistamise ja rakendamisega nii tööstuses kui ka teeninduses.

Lisaks nendele Tallinna instituutidele asub Lääne-Virumaal Mõdriku õppekeskuses TTK teenusmajanduse instituut, kus saab õppida ärijuhtimise, majandusarvestuse, sotsiaaltöö ning teabehalduse ja infosüsteemide korraldamise õppekavadel.

Vastuvõtt Tallinna Tehnikakõrgkooli kestab kuni 30. juunini kell 12.00. Kandideerida saab, kui lõputunnistuse keskmine hinne (v.a eksamid) on vähemalt 3,4. Avaldust saab esitada SAIS-i keskkonnas. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse ja lävendi alusel lähtuvalt lõputunnistuse keskmisest hindest ja vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktidest.

Tutvu õppekavadega SIIN