OTSEPILT | Riigikogu esimees püüab lõpetada nädala kestnud seisakut riigikogu töös. Hussar opositsioonile: rohkem aega ei ole

Pool tundi pärast esmaspäevase täiskogu istungi algust ütles riigikogu esimees Lauri Hussar, et kuulab ära veel viis opositsiooni protseduurilist küsimust, ning läheb siis päevakorraga edasi. Päevakorras on peretoetuste kärpimise eelnõu üleandmine, mille ärajätmiseks on opositsioon nüüd juba nädal aega takistanud riigikogu tööd.

Opositsioon tõstis kisa, mille peale Hussar siiski lubas veel kaks protseduurilist küsimust võtta. Sõna sai Tanel Kiik (Keskerakond), kes ütles, et mingit loogikat obstruktsiooni lõpetamisel ei ole. „Kas te ei leia, et sellel saavad olema katastrofaalsed tagajärjed?“ küsis Kiik. „Ei arva,“ vastas Hussar.

„Ühel hetkel me peame lähtuma sellest, et parlament peab saama teha oma tööd,“ ütles Hussar kella 16.30 paiku. „Riigikogu esimees ei pea vastama lõputult protseduurilistele küsimustele. Mul on palve, et lõpetame need nüüd ära.“