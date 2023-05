Henn Põlluaas: põhjust obstruktsiooni teha on tulevikus küll. EKRE saab seda ka üksi teha

Täna kogunes koalitsiooninõukogu, et arutada opositsiooni ettepanekut jätta peretoetused puutumata. Vastutasuks lubas opositsioon, et loobub nädal aega kestnud obstruktsioonist, kui peretoetusi ei vähendata.

Põlluaasa sõnul tuleb nüüd vaadata, kuidas läheb. Tema sõnul rikub koalitsioon töö ja kodukorra seadust, mistõttu kaotavad igasugused kompromissikohad oma mõtte. Kõik hakkab aga alles selguma ning oodatakse koalitsiooni sõnumit, mis nad otsustasid.

Ta rääkis, et tõenäosus, et opositsioon suudetakse vaigistada, on äärmiselt väike, sest kõik asjad, mille eest seistakse, on põhimõttelised. „Lastetoetuste vähendamine, laest võetud maksutõusud, homoabielu seadustamine, mis ei piirdu ainult sellega, et antakse omasoolistele õigus abielluda, vaid ka muudetakse kõike muud, kus on mainitud ema ja isa, et need mõisted kaotatakse kõik ära. Mis on täiesti uskumatu ja absoluutselt lubamatu, et meil hakkab edaspidi olema lapsevanem üks ja lapsevanem kaks, ja veel ka tulemas see vihakõneseadus, millega tahetakse kõikide inimeste suud lukku panna ja tsensuur kehtestada,“ ütles ta.

„Need on need põhiasjad, mille eest me võitleme. Ütlemegi just sõnavabaduse ja demokraatia ja parlamentalismi ja südametunnistuse vabaduse eest, et põhjust obstruktsiooni teha tulevikus on küll ja küll,“ lisas Põlluaas.

ERR-ile antud intervjuus rääkis Põlluaas, et EKRE on valmis üksinda obstruktsiooni jätkama järgmise aastani. On see aga mõistlik, kui Isamaa ja Keskerakond sellega kaasa ei tule? „Eks me vaatame, elame päev korraga, praegu ei oska neid olukordi ette prognoosida täpselt, mis kuidas saama hakkab,“ sõnas ta. „Me oleme võimelised ja vajadusel viime ka seda otsust läbi kasvõi üksinda. Aga ma ütlen, vara on veel öelda, sõltub olukorrast.“

Obstruktsiooni edasine vältimine on Põlluaasa sõnul võimalik, kui koalitsioon paneks mingiks hetkeks enda eelnõud kõrvale, et arutada teemasid, millega on kiire, näiteks Ukraina toetuse avaldusega. „Et me saaksime tõesti normaalselt ilma igasuguse obstruktsioonita need asjad kõik läbi võtta, aga koalitsioonile ei ole sobinud see kompromiss ega ka ükski muu, mis me oleme seni välja pakkunud, nii et tõepoolest, aeg annab arutlust,“ lisas ta.