„Ma usun, et riigikogu saab täna mõistlikult tööle hakata,“ ütles Keldo. Ta märkis, et selleks ei pea koalitsiooni jõudu kasutama, vaid riigikogu kodu- ja töökorraseadus näeb ette võimalused, kuidas saab sisulist tööd jätkata.

„Parlamendil on õigus ja kohustus oma tööd ise reguleerida,“ sõnas Keldo. „Parlamendi põhiseaduslik kohustus on vastu võtta otsuseid ja seaduseelnõusid.“ Ta lisas, et riigikogu spiikril on võimalus kasutada kaalutlusõigust nii, et kellegi õigused ei saaks riivatud ja et töö saaks jätkuda.