Moldova lahkub SRÜ-st: 30 aastat Moskva juhitud ühenduses ei ole meid kuidagi aidanud

„30 aastaga on saanud väga selgeks, et Moldova vabariigi kaasamine SRÜ struktuuridesse ei ole aidanud meil lahendada Transnistria konflikti või viia Vene armeed Moldova territooriumilt välja,“ loetles Grosu.

Grosu tuletas meelde, et Ukraina on ühendusest lahkunud, mistõttu on Moldova SRÜ ülejäänud liikmesriikidest ka geograafiliselt eraldatud.

Parlamendi spiiker ütles, et parlamentidevahelise assamblee lepingust taganemine on kõigest esimene samm ning nüüd hakatakse järk-järgult hindama ümber kõiki Moldova poolt SRÜ raames sõlmitud lepinguid.

„Minu sõnum meie kodanikele on lihtne. Moldova vabariik on iseseisev riik. Meil on sihikindlus ja vastutus eemalduda kurjuse allikast, vaesuse allikast, sõja ja hävingu allikast. Oleme 30 aastaga tõestanud, et tahame demokraatiat, vabadust ja õitsengut,“ ütles Igor Grosu.