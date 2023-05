Zelenskõi arutas Londonis „lennukikoalitsiooni“ loomist. Britid alustavad Ukraina pilootide väljaõpet

Briti valitsus teatas täna, et Suurbritannia alustab sel suvel Ukraina pilootide väljaõpet, mis võimaldab Ukraina pilootidel õppida käsitlema eri tüüpi lennukeid. „See käib käsikäes meie pingutustega teha koostööd teiste riikidega, kes võiksid tarnida Ukrainale F-16 hävituslennukeid,“ kirjutatakse avalduses.

Ühendkuningriigi peaminister Rishi Sunak sõnas, et britid on tõepoolest valmis hakkama Ukraina piloote välja õpetama, ehkki see ei ole nii lihtne. „Meist saab Ukrainat toetavate riikide koalitsiooni võtmetegija,“ kinnitas Sunak.

Suurbritannia teatas varem, et saadab Ukrainale lähiajal sadu õhutõrjerakette ja ründedroone, mille lennuulatus on kuni 200 kilomeetrit.

Sunak võõrustas oma Ukraina kolleegi täna Briti peaministri maaresidentsis Chequersis. Seal rõhutas ta, et Zelenskõi on esimene välisriigi juht, keda tal on olnud au Chequersis vastu võtta. „Selles ruumis, kus me seisame, pidas Winston Churchill palju oma kuulsaid kõnesid teise maailmasõja ajal. Ja samamoodi on täna teie juhtimine, teie riigi vaprus ja meelekindlus meile kõigile eeskujuks,“ sõnas Sunak.

Zelenskõi ütles pärast kohtumist, et hävituslennukite tarnimine on Ukraina jaoks ülioluline. Ta lisas, et Ukraina ja Ühendkuningriik on tõelised partnerid. „Oleme teie toetuse ja abi eest südamest tänulikud,“ rõhutas Zelenskõi.