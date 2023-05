Hüpe nutitelefonide kaamerate konkurentsis: P60 Pro viib öövõtted uuele tasemele

Turgu ja kasutajaid tempokalt uute mudelitega üllatava Huawei arenduskeskused nii Euroopas kui ka mujal maailmas on aktiivselt töös, sest juba praegu ca 15 miljoni kasutaja seas populaarset kohta hoidva P-seeria telefonide hulka lisandusid uued mudelid. Neist erakordset tähelepanu pälvib eeskätt lipulaev P60 Pro, mis üllatab niigi kvaliteetsete kaamerate poolest tuntud seeria uues mudelis riistvara ja tehisintellekti võimsa tasemega. Vaatame lähemalt peamisi omadusi, mille poolest uus telefon P60 Pro silma paistab.

Kõige valgustundlikum telefonikaamera turul

Esiteks väärib P60 Pro mudel kindlasti tähelepanu seetõttu, et pakub hetkel ühes seadmes koos turu parimaid telefonikaameraid, mida on kokku kolm ning mis tagavad ülikvaliteetsed tulemused ka kehvades valgustingimustes – olgu tegemist hämara ruumi, päikesetõusu või pimeda ööga. See tähendab, et tänu uue mudeli telefotokaamera valgussensorile, mille valgustundlikkus jääb peegelkaamera ehk F 1.4 tasemele, ja pildistabilisaatorile saab jäädvustada tõeliselt teravaid pilte või videoid, mis ei jää lihtsalt pimedas tehtud udukogudeks. Vähimadki vead nendel piltidel parandab aga tehisintellekt.

Uue mudeli kaameratehnoloogia põhineb suuresti telefoni ülitundlikul valguse vastuvõtmisvõimekusel, kus ainuüksi telefoni peakaamera anduril on muutuv ava vahemikus f/1.4-f/4.0. Võimas 3,5-kordne optiline ja 10-kordne hübriidsuum lisavad võimaluse saavutada kvaliteetne tulemus ka objektide puhul, mis asuvad meist kaugemal. Sealjuures on võtete tegemisel viidud kasutajamugavus järgmisele tasemele, sest tänu võimsale tehnoloogiale ja kaameratega seotud riistvarale ei nõua profivõtete tegemine ka kehvades tingimustes erilisi oskusi. Erinevad kaamerarežiimid – olgu öörežiim, portreevõte või spetsiaalne kuu pildistamiseks sobiv režiim – on lihtsad igaühele, kuid pakuvad väärt kvaliteeti ka juba kogenud fotograafiahuvilisele.

Esteetika nii stiilipunktide kui ka kasutuskogemuse tõstmiseks