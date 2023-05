Ligi 60 kultuuriinimest kirjas riigikogule: abielu mõiste muutmine süvendaks lõhestumist ühiskonnas

Mõttekoja PESA asutajaliikmed on Lea Danilson-Järg, Martin Ehala, Cornelia Kangur, Mihkel Kunnus, Martin Mölder, Indrek Neivelt, Helen Rebane, Lauri Vahtre ja Maarja Vaino. Ülejäänud allakirjutanud on liitunud avaliku kirjaga, kuid ei ole mõttekoja PESA liikmed.

Avaliku kirja üks algatajaid, mõttekoja PESA liige, Postimehe arvamustoimetuse juhataja Martin Ehala ütles: „Kiri juhib tähelepanu, et abielu küsimuse otsustamine kiirustades ja ilma avaliku aruteluta suurendab vastandumist ja lõhet ühiskonnas. Eelnõu algatamine on praeguses keerulises julgeolekuolukorras valitsuse poolt väga vastutustundetu.“

„Alates 17. maist on kiri avatud veebilehel rahvaalgatus.ee allkirjade lisamiseks,“ ütles mõttekoja PESA liige, perepoliitika aktivist Cornelia Kangur, „soovime niipalju allkirju kui võimalik. Inimesi, kes ei soovi abielu mõiste muutmist, on Eestis väga palju ja on oluline nende hääl kuuldavaks teha. Kindlasti on oodatud allkirja andma ka need, kes valimistel andsid oma hääle küll mõne koalitsioonierakonna poolt, aga abielu mõiste muutmist ei toeta.“