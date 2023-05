Türgi presidendivalimised lähevad teise vooru, Erdoğan on triumfis kindel

Mõlemad kandidaadid signaliseerisid pühapäeva hilisõhtul, et aktsepteerivad tulemust ja teises voorus kandideerimist. Esialgsetel andmetel läks Erdoğanil ja tema liitlasparteil MHP hästi ka parlamendivalimistel, kus neil õnnestub enamus säilitada. Kılıçdaroğlu jaoks oli tulemus oodatust kehvem, ehkki kandidaat nimetas olukorda lootusrikkaks. „Vaatamata kõigile laimukampaaniatele ja solvangutele ei saanud Erdoğan seda tulemust, mida ootas,“ väitis Kılıçdaroğlu. „Keegi ei peaks arvama, et asi on otsustatud. Kui rahvas tahab teist vooru, siis rõõmuga. Võidame kindlasti teises voorus.“

Erdoğan ütles esmaspäeva õhtul, et parlamendis on tema võimuliit saavutanud enamuse ja seega pole kahtlust, et rahvas toetab kas esimeses või teises valimisvoorus ka presidendi jätkamist. „Võitja on selgelt olnud meie riik,“ ütles Erdoğan toetajatele.