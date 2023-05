Valitsuserakonnad hakkavad arutama opositsiooni ettepanekut jätta peretoetused puutumata. Vastasel juhul obstruktsioon jätkub

Reedel kogunes riigikogus vanematekogu – riigikogu juhatuse liikmed ja erakondade fraktsioonide juhid – arutama, kuidas lahendada praegust keerulist olukorda. Arutelud kestsid viis tundi, mille järel tehti ettepanek kompromissiks. See puudutas kaht teemat: peretoetuste kärpimise ära jätmist ja ettepanekuid, kuidas eelmisel nädalal nähtud obstruktsiooni tulevikus vältida, näiteks koostada hea tava või muuta riigikogu kodu- ja töökorra seadust.

Laupäeva hommikul jagas Urmas Reinsalu (Isamaa) Facebookis täpsemat infot koalitsiooni ja opositsiooni läbirääkimistest. „Koalitsioon palus, et opositsioon sõnastaks tingimused, mille puhul ollakse valmis sellisel moel obstruktsioonist püsivalt loobumiseks. Pärast nõupidamist tegi opositsioon ettepaneku, et loobub sellisest obstruktsiooni meetodist nüüd ja ka hiljem muudes küsimustes, kui peretoetusi ei vähendata,“ märkis Reinsalu ühismeedias. Tema sõnutsi olid ettepaneku taga kõik opositsioonierakonnad. „Pakkusime, et kokkuleppe korral võiks praeguse täiendava istungi lõpetada ja esmaspäeval naasta tavapärase riigikogu töö juurde.“