Venemaa kaitseministeerium tunnistas kahe kõrge ohvitseri hukkumist Bahmuti lähistel

Kaitseministeeriumi kirjalikus teates seisab, et polkovnik Vjatšeslav Makarov oli eesliinil ja juhtis lahingut isiklikult. „Kaks vaenlase rünnakut löödi tagasi, kuid kolmanda ajal sai brigaadiülem raskelt haavata ja hukkus,“ kirjeldatakse.

Polkovnik Jevgeni Brovko kohta teatatas Vene kaitseministeerium, et mees suri kangelaslikult pärast mitmete šrapnellihaavade saamist.

USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutab oma sõjapäeva ülevaates, et Ukraina väed jätkasid eile vasturünnakuid Bahmuti ümbruses. Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas, et Ukraina väed vallutasid üle 10 Venemaa positsiooni Bahmuti põhja- ja lõunaservas.

Samas tunnistas Maljar, et olukord on ukrainlaste jaoks väga keeruline ning Venemaa koondab Bahmuti ümbrusesse oma õhudessantüksusi. „Bahmutis ja selle ümbruses on praegu kõik keeruline. Väga. Ent sellele vaatamata õnnestus meie üksustel mitu päeva edasi tungida,“ rõhutas Ukraina asekaitseminister.