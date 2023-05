OTSEBLOGI | Ukraina väed jätkavad maa vabastamist Bahmuti all. Zelenskõi: meie võimekus paraneb iga välisvisiidiga

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas, et Ukraina väed vallutasid 14. mail üle 10 Venemaa positsiooni Bahmuti põhja- ja lõunaservas. Ukraina kaitsejõudude pressiesindaja kolonel Serhi Tšerevatõ märkis, et Ukraina väed on mõnes piirkonnas liikunud edasi kuni 300 meetrit ja Maljar teatas, et Ukraina väed liiguvad Bahmuti eeslinnas edasi kahes suunas.