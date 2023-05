Hiina delegatsioon alustab ringreisi Euroopas. Kiievist sõidetakse edasi EL-i pealinnadesse ja Moskvasse

Enda sõnul otsib Hiina Venemaa agressioonisõjale poliitilist lahendust, olgugi et Peking ei ole toimuvat isegi sõjaks nimetanud ega Venemaa tegevust hukka mõistnud. „Hiina esindaja visiit on tunnustus Hiina jõupingutustest edendada rahuläbirääkimisi ja meie kindlat pühendumust rahule“ selgitas Wang.

Ukraina riigipea nimetas toimunud vestlust „pikaks ja sisukaks“, kuid rõhutas, et rahu ei saa sündida territoriaalsete kompromisside arvelt. Zelenskõi on öelnud, et vastupanu peab jätkuma, sest Kreml pole oma esialgsete eesmärkide muutmisest seni mingeid märke näidanud. Samuti ei kavatse Ukraina tema sõnul sõlmida rahu tingimusel, et osa Ukraina territooriumi jääb Venemaa okupatsiooni alla.