Iisrael ja Islamidžihaad jõudsid pärast päevi kestnud vägivalda relvarahuni

Hukkunud olid peamiselt palestiinlased. Relvarahu pidi jõustuma kohaliku aja järgi laupäeval kell 22 õhtul, ehkki CNN-i andmeil jätkati minutid pärast relvarahu jõustumist Gazast rakettide laskmist. Iisraeli sõjaväe kaitseorganid (IDF) lõpetasid Gaza pommitamise minuteid enne relvarahu jõustumist.



Iisraeli riikliku julgeolekunõukogu juht Tzachi Hanegbi tänas laupäeva õhtul Egiptuse presidenti Abdel Fattah al-Sisit ning avaldas tunnustust Egiptuse jõupingutustele relvarahu tagamisel, vahendab peaministri Benjamin Netanyahu kabinet. Avalduse kohaselt tegutses Hanegbi Netanyahu juhiste põhjal. Hanegbi sõnul vastab Iisrael vaikusele vaikusega, kuid teeb nende ründamise või ähvardamise korral kõike, et ennast kaitsta. Gazat kontrolliv Palestiina sõjaline liikumine Hamas avaldas pärast relvarahu jõustumist avalduse, milles kiitis Palestiina vastupanurühmitusi. „Hamas toetab vastupanurühmituste ühisoperatsioone Palestiina rahva kaitsmisel Gaza tsooni vastu suunatud agressiooni eest,“ edastas Hamase pressiesindaja Hazem Qasem. Ta lisas, et palestiinlaste ühtsus on märk, et Iisraeli okupatsioon ei suuda neid tülli ajada.