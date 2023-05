Zelenskõi väisas esimest korda sõja algusest Saksamaad

Zelenskõi andis Scholtziga koos pressikonverentsi, kus Scholtz taas kinnitas, et Berliin jätkab Ukraina toetamist. „Ühelgi linnal maailmas pole õigust sisse tungida teise riiki, sooritada seal mõrvu ja rüüstada. Me toetame oma partnerit, et kindlustada, et Venemaa võetakse kuritegude eest vastutusele,“ ütles Scholtz.