Trumpi presidendiks kandideerimine on järjest kindlam. Seksuaalvägivalla ja pettusesüüdistused ning Ukraina vaenamine ei muuda midagi

Äsja leidis kohus, et Trump on süüdi seksuaalvägivallas ja laimus. Järgmisel päeval oli ta juba kõige vaadatumal ajal tele-eetris, et valetada valimistulemuse kohta, kaitsta enda korraldatud riigipöördekatset ja keelduda Ukraina toetamisest. Miljonite vastaste jaoks oli tegu nädalaga, kui Trump näitas järjekordselt enda ametisse sobimatust ja ohtu demokraatiale. Ent Trumpi Vabariikliku Partei juhtide jaoks oli see nädal üksnes järjekordne võimalus silmad maas hoida ja vait olla.