FOTOD | Naisliit valis aasta emaks Orvi Aasumetsa. Aasumets: lapsed on mulle õpetanud, et ei tohi endas kahelda

Emadepäeva puhul toimub traditsioonilisele emadepäeva kontsert, kus Eesti Naisliit kuulutab muuhulgas välja ka aasta ema. Sel korral esitati kokku ligi 20 kandidaati Eestimaa erinevatest piirkondadest ja valituks ostus ema, kelle julgus ja eeskuju on naisliidu sõnul väärt tunnustamist kogu Eesti ühiskonnas.

„Tänavune laureaat on leidnud ennast olukordadest, mis ei ole läinud nii nagu planeeritud ja kus on valida, kas alla anda ja leppida või selg sirgu lüüa ja edasi minna. Ja ta on läinud edasi, kasvatades hoole ja armastusega üles 13 last,“ ütles naisliidu esinaine Monika Haukanõmm.