Vene väed pommitasid lauluvõistluse ajal Ukraina eurolaulikute kodulinna

Ternopili oblasti sõjaväelise administratsiooni juht Volodõmõr Truš teatas, et venelaste rünnaku tagajärjel on viga saanud kaks inimest - põhjuseks põletushaavad ja šrapnellivigastused. Vigastatud isikud toimetati haiglasse.

Tabamuse said kaubandusettevõtetele ja usulistele organisatsioonidele kuuluvad laod. Tuletõrjujad tegelevad parasjagu rünnaku tagajärgede elimineerimisega, tulekahju pole 00:30 seisuga suudetud veel täielikult ära kustutada.

„Spetsialistid on sündmuskohal kogu öö. Lisateavet anname pärast spetsialistide järeldusi,“ ütles Volodõmõr Truš.

Ukraina eurolaulikud viitasid õhurünnakule Eurovisioni otse-eetris, hoides käes A4-paberilehte, millele kirjutatud pelgalt „Ternopil“. Nad said umbkaudu 10 minutit enne lavale minekut teada, et nende kodulinna oli just pommitatud, kirjutati BBC-s.