VIDEO | Jüri Ratas: opositsioon on valmis päevakorda muutma, koalitsioon on öelnud sellele ei

Eile kogunes riigikogus vanematekogu – riigikogu juhatuse liikmed ja erakondade fraktsioonide juhid – arutama, kuidas lahendada riigikogu punnseis. Arutelud kestsid viis tundi, mille järel tehti ettepanek kompromissiks. See puudutas kaht teemat – peretoetuste kärpimise ära jätmist ja ettepanekuid, kuidas sel nädalal nähtud obstruktsiooni tulevikus hea tava kehtestamisega vältida.

Ratase sõnul oli opositsiooni seisukoht väga konkreetne. „Opositsioon ütles, et oleme nõus ära lõpetama obstruktsiooni. Oleme nõus isegi muutma, mida soovis koalitsioon – kodu- ja töökorra seadust, et iga istungi alguses on kaks tundi limiteeritud aeg üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Meie teine soov on, et peretoetusi ei vähendata,“ ütles ta ja lisas, et tegi ka ettepaneku päevakorra ümbertegemiseks esmaspäeval. „Kõigepealt Ukraina toetusavaldus, pärast seda nõukogud ja siis Eesti Panga analüüs. Teisipäeval saame edasi minna peretoetuste eelnõu aruteluga ja kolmapäeval siis maksutõusudega.“

Eile otsustas koalitsioon, et hetkel nad vastasleeri kompromissile alla ei kirjuta. Delfile teadaolevalt jätkatakse selle arutamist esmaspäeval koalitsiooninõukogus. Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Erkki Keldo ütles aga, et opositsiooni nõudmine, et valitsus võtaks juba algatatud perehüvitiste seaduse menetlusest tagasi, on sisuliselt ultimaatum, millega ei saa kuidagi nõustuda.

Ratase sõnul on peretoetuste vähendamine valelik poliitika, millega ei saa leppida.

„Tänane seis (obstruktsioon - toim.) ei ole jätkusuutlik, sellest saavad kõik aru ning sellepärast opositsioon tegigi selge ja konkreetse ettepaneku,“ rääkis Ratas.

Ratas lisas, et kui kõik kuus erakonda on valmis, siis oleks võimalus menetleda eelnõusid, milles on üksmeel olemas. „Opositsioon on valmis selleks, et muuta päevakorda, et esmaspäeval on toetus Ukrainale ja toetus eelnõudes, kus pole poliitilist vastasseisu. Koalitsioon on täna öelnud sellele ei,“ ütles ta.