FOTOD | Keskerakond meeleavaldusel Tammsaare pargis: ei Reformierakonna maksutõusule!

„Anname valitsusele teada, et Eesti rahvas on plaanitud maksutõusude vastu ning parlament ei tohi Reformierakonna valitsuse ebaõiglast maksupaketti vastu võtta! Käibemaksutõus, tulumaksutõus, perede täiendava maksuvabastuse kaotamine, majutusasutuste käibemaksu tõus, automaks ning veel teadmata hulk maksusepitsusi toovad kaasa ebakindlust ning vähendavad inimeste ja ettevõtete toimetulekut,“ lausus enne üritust pressiteate vahendusel Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

Pealinna meer ning partei Tallinna nõukogu esimees Mihhail Kõlvart märkis, et rongkäigule on oodatud kõik inimesed, kes hoolivad Eesti tulevikust, kes muretsevad maksutõusude, elukalliduse ja majanduslanguse pärast.

„Koguneme, et öelda: see valitsus on võimule saanud valedega - lubatakse üht, kuid tehakse teist. Koguneme, et öelda: teerullipoliitika, teeseldud kaasamine ei lähe läbi. Koguneme, et öelda: me osutame vastupanu kõikidele teie sammudele, mis halvendavad inimeste toimetulekut,“ märkis ta.