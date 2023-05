Urmas Reinsalu: opositsioon on üksmeelel – obstruktsiooni lõpetamise hinnaks on peretoetuste vähendamise ärajätmine

„Koalitsioon palus, et opositsioon sõnastaks tingimused, mille puhul ollakse valmis sellisel moel obstruktsioonist püsivalt loobumiseks. Pärast nõupidamist tegi opositsioon ettepaneku, et loobub sellisest obstruktsiooni meetodist nüüd ja ka hiljem muudes küsimustes, kui peretoetusi ei vähendata,“ märkis Reinsalu Delfile. Tema sõnutsi olid ettepaneku taga kõik opositsioonierakonnad. „Pakkusime, et kokkuleppe korral võiks praeguse täiendava istungi lõpetada ja esmaspäeval naasta tavapärase riigikogu töö juurde.“

Reinsalu sõnutsi avaldas koalitsioon soovi võtta teema arutlusse koalitsiooninõukogus. See tähendab, et vastuseni jõutaks esmaspäeval.

Ta märkis, et pall on nüüdsest koalitsiooni väravas.

Heast tavast lubatakse kinni pidada

„Käsitlesime kaht küsimust - peretoetuste seaduse eelnõu, mis on selle vastasseisu tekitanud, ja edasist töökorraldust riigikogus. See kokkulepe oleks andnud võimaluse mitmepäevast riigikogu istungi alguse edasilükkamist edaspidi mitte teha,“ jagas Kiik eileõhtuste protsesside olemust, jättes detailid enda teada.

Ta viitas, et valmisolek kompromissini jõudmiseks on keskerakondlastel olemas.

„Meie oleme siin paindlikud läbirääkimisteks. Mina julgen öelda, et riigikogu Keskerakonna fraktsioonis kehtib põhimõte, et kui me oleme milleski kokku leppinud hea tava näol, siis me sellest kinni ka peame,“ sõnas Kiik. „Kui koalitsioon soovib konkreetset seadusemuudatust, siis ka see on võimalik läbirääkimise koht.“