OTSEBLOGI | Ukraina relvajõudude ülemjuhataja: ei ole muud võimalust, kui võidelda viimse veretilgani

Zalužnõi märkis taas, et ukrainlased peavad võitlema „viimse veretilgani“. Tema sõnul ei ole lihtsalt muud võimalust, sest kui nad praegu vaenlast ei hävita, hävitatakse nad ise, edastab UNIAN.

Zalužnõi rõhutas intervjuus Ukraina ajakirjanikule Dmitri Komarovile, et tema ja Ukraina regulaarsõjaväelaste jaoks algas sõda Venemaaga juba 2014. aastal ning 2022. aasta veebruaris muutus lihtsalt selle kaal.

Tema sõnul on sestsaadik oluliselt kasvanud töömaht, vastutuse tase ja pinge.

„Kuna tegime seda 8 aastat, olime vaimselt valmis vaenlast tapma, mitte ootama, kuni ta rahuneb ja meid rahule jätab. Need 8 aastat karastasid meid ja õpetasid võitlema - seda ei osanud venelased oodata,“ ütles kindral.

Ta rõhutas, et Ukraina armee on valmistunud nii moraalselt kui ka füüsiliselt 8 aastat ning on kaotanud „palju inimesi“.

Ülemjuhataja sõnul oli Venemaa igakülgselt valmis täiemahuliseks invasiooniks, valmistades ette kõik oma relvajõudude tegevusvaldkonnad. Ta on kindel, et see operatsioon oli piisavalt üksikasjalikult planeeritud.

„Venemaa strateegiline eesmärk oli minu meelest hävitada Ukraina riiklus kui selline. Ilmselt arvestati sellega, et nad tulevad organiseeritud kolonnides, inimesed tulevad neile vastu leiva ja soolaga ning sellega Ukraina riiklus lõppebki,“ rääkis Zalužnõi.

Ülemjuhataja märkis veel kord, et venelased ei oodanud vastupanu.

„Venemaalt tullakse siia, et ukrainlasi tappa, just nimelt teadlikult tappa. Ja selle sõja olemus on see, et kui me seda vaenlast praegu ei tapa, siis meid hävitatakse. Nad tulid meelega, ja kuigi kannavad praegu meeletuid kaotusi, sealhulgas Donetski operatiivsuunal, Bahmuti ümber, lähevad nad ikkagi ukrainlasi tapma,“ rõhutas ta.