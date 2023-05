Kas Putini kohtuistung on mõeldav? Kaitsekonverentsil läks vaidluseks Margus Tsahkna ja USA ajakirjaniku vahel

Jõulise seisukohaga eristus välisminister Tsahkna, kes teatas, et üksnes Ukraina võidust ei piisa ja rahvusvaheline õigus on tagatud vaid siis, kui „Putin ja tema käpiknukud“ agressiooni ja sõjakuritegude eest kohtu alla lähevad. „Kaasus on väga selge ja tõendid on olemas,“ leidis Tsahkna.