Okupeeritud Luhanskis toimusid plahvatused. Venelased kahtlustavad Ukraina relvastuse paranemist

Ukrainlased on linna selle vallutamisest saati vaevu rünnanud, kuna see on nende pikamaarakettide ja raketisüsteemide löögiulatusest väljas.

Vene uudisteagentuur TASS tsiteeris endist Vene kolonelleitnanti Andrei Marotškot, kes sõnas pärast toimunud plahvatusi, et „Ukraina väed on esimest korda kasutanud rakette, mille löögiulatus on 150 kilomeetrit“. TASS märkis siiski, et ametlikku kinnitust sellele teabele ei ole.