Koalitsioon lükkas opositsioonierakondade ettepaneku obstruktsiooni lõpetamiseks tagasi

Reede õhtul kell 18 kogunes riigikogu vanematekogu - riigikogu juhatuse liikmed ja erakondade fraktsioonide juhid - arutama, kuidas lahendada riigikogu punnseis.

Viietunnise arutelu käigus jõuti selleni, et opositsioonierakonnad (Isamaa, Keskerakond, EKRE) esitas ühise kompromissettepaneku - enda nägemuse, kuidas parlamendis tööga edasi liikuda. Koalitsioon võttis ettepaneku arutamiseks pausi.

Kella 23 paiku otsustas koalitsioon, et hetkel nad vastasleeri kompromissile alla ei kirjuta. Delfile teadaolevalt jätkatakse selle arutamist esmaspäeval koalitsiooninõukogus. See tähendab, et obstruktsioon riigikogus jätkub ning reede pärastlõunal alanud istung kestab laupäeval kella 23-ni.

Mida koalitsioonile pakuti?

Detailidesse laskumata sõnas Kiik, et ettepanek koosnes kahest osast. „Käsitlesime kaht küsimust - peretoetuste seaduse eelnõu, mis on selle vastasseisu tekitanud, ja edasist töökorraldust riigikogus,“ rääkis Kiik. „See kokkulepe oleks andnud võimaluse mitmepäevast riigikogu istungi alguse edasilükkamist edaspidi mitte teha.“

Kas opositsioon oleks nõus seadust muutma sedasi, et sellist obstruktsiooni ei oleks enam võimalik teha, või räägiti ettepanekus nn hea tava loomisest?

„Meie oleme siin paindlikud läbirääkimisteks. Mina julgen öelda, et riigikogu keskerakonna fraktisoonis kehtib põhimõte, et kui me oleme milleski kokku leppinud hea tava näol, siis me sellest kinni ka peame,“ sõnas Kiik. „Kui koalitsioon soovib konkreetset seadusemuudatust, siis ka see on võimalik läbirääkimise koht.“

„Poliitikas, nagu elus tervikuna, pole võimalik kõiki asju seadusega detailselt reguleerida - alati jääb koht, kus tuleb lähtuda tervest mõistusest. Heast tavast,“ lisas Kiik.