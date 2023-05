Laulu- ja tantsupidu kutsub meeskonda vabatahtlikke ja rohesaadikuid

Vabatahtlikud panevad käed külge seal, kus parasjagu on abi vaja. Mõnikord teevad füüsilist tööd, näiteks transpordivad pille ja pillikaste. Sealjuures arvestavad korraldajad inimeste suutlikusega. „Abikäsi on vaja väljakutoitlustuse korraldamise juurde, ligipääsetavuse toimkonda, rongkäigu organiseerimisele ja staabitööle,“ tutvustas Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juht Margus Toomla võimalusi.

Rohesaadikud aitavad külastajaid jäätmepunktide juures õiget konteinerit valida. Samuti informeerivad külastajaid, miks on laulu- ja tantsupidu keskkonnahoiule pühendunud. Kuna rohesaadik on peopaigas kohapeal, siis on tal ka üldised teadmised peo korraldusest ning info, kus paikneb esmaabi punkt, wc, söögikohad, väljapääsud. Kindlasti ka teadmine, kuhu viia korduvkasutatavad nõud, et külastaja oma pandiraha tagasi saaks.

Vabatahtlikeks ja rohesaadikuteks sobivad täisealised entusiastlikud inimesed, kes on valmis noortepeo õnnestumisse oma aega panustama. Plussiks on mõne võõrkeele oskus, kuid see pole määrav. Toomla sõnul on rohesaadikute puhul oluline, et keskkonnavaldkond oleks neile südamelähedane ning neil oleks julgust inimesi sõbralikult suunata õigeid valikuid tegema.