Tüdrukud, kes on Vorontšihhinaga seotud noorsootöö kaudu, tulid kohale plakatitega. Ühel nendest oli kirjas tekst, mis oli ka õpetaja T-särgil ning mille tõttu sündmused hargnema hakkasid – „Putin on m**n“.

„Olen oma lahkumisavalduse tagasi võtnud,“ ütles Vorontšihhina ajakirjanikele. Ta selgitas, et kooli juhtkond pakkus talle võimalust kooli edasi jääda ja töötada õppeaasta lõpuni ning ta nõustus sellega. „Mul on vastutus laste ees,“ ütles õpetaja. „Mu plaan ei olnud mingi ukse paugutamine ja soov endale tähelepanu tõmmata, mul lihtsalt ei olnud tol hetkel muud võimalust. Aga niipea kui teema üles kerkis, võtsin avalduse tagasi. Meil on väga hea kool, mulle meeldib siin väga ja meil on suurepärane meeskond,“ rääkis ta.