Sel nädalal lõpeb Tallinnas mitme tänava hooldusremont, mis aitab liiklust leevendada

„Suuremate ehitusprojektide kõrval me peame teostama ka teede ja tänavate hooldusremonti, et tänavakatte seisukorda peale talvehooaega taastada. Hoiame hooldusremondi kiiret tempot, et tänavad tee-ehitustehnikast võimalikult kiiresti vabastada, mis aitaks pingelist liiklusolukorda mingil määral leevendada. Pealegi on remonditud tänavatel liiklus alati sujuvam,“ ütles abilinnapea Vladimir Svet.