Veerandi jagu eestlannast saab The Washington Posti uudisteruumi üks juhte

„Ma tõesti usun Posti – meil on erakordselt andekad ajakirjanikud. Ma usun ka, et tööd, mida me teeme on vaja rohkem kui kunagi varem,“ ütles Gold. „Minu suurim prioriteet on jätkata meie ajakirjanduse taseme tõstmist igas valdkonnas ja ma arvan, et see, mis teeb Postist erilise, on originaalne, paljastav kajastus, ja sellel on jõudu tõeliselt muuta seda, kuidas inimesed maailma näevad.“