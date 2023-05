Õiguskantsler obstruktsioonist: praegu valitavast lahendusest sõltub, kas poliitiline kultuur paraneb või tuleb latt taas kolinal alla

Teatavasti on opositsioon enneolematul moel halvanud parlamendi töövõime ning signaalid ei näita muud, kui et olukord jätkub - seda kuni hetkeni, mil koalitsioon vastavatest eelnõudest taganeb.

Opositsioon väidab, et obstruktsiooni rakendatakse sisulise arutelu väljanõudmiseks, kuid sisulise arutelu välistab ometi obstruktsioonitaktika ise. Põhiseaduse assambleesse kuulunud Liia Hänni (SDE) on nimetanud seda esindusdemokraatia kriisiks, kus on vaja muuta poliitiliste otsuste kujundamise protsessi.