Opositsioon on nõus riigikogu töö korraks taastama

Opositsioonifraktsioonide juhid tegid täna hommikul nimelt riigikogu juhatusele ettepaneku kutsuda kokku lisaistung, mille päevakorras oleks riigikogu avalduse eelnõu Ukraina NATO liikmesuse toetuseks, Eesti Panga, rahvusraamatukogu, tagatisfondi ja Rahvusooper Estonia nõukogu liikmete nimetamine ning Eesti Panga 2022. aasta aruande kinnitamine.

„Kujunenud olukorras oleme sunnitud obstruktsiooniga jätkama, kuid on mõistlik, kui riigikogu menetleb samal ajal läbi need eelnõud, mille osas on erakondadeülene konsensus,“ ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. „Eesti on olnud sõjas Venemaaga Ukraina suurim toetaja ja koalitsiooni poolelt oleks ääretult näotu nüüd takistada 95 riigikogu liikme allkirjaga avaldust nende NATOsse kutsumise toetuseks.“

Kui need eelnõud on menetlusse võetud, jätkab opositsioon riigikogu töö takistamist. „Peretoetuste arutu ja sõnamurdliku kärpimisega koalitsiooni praeguse kava järgi, sealjuures riigikogu kodukorda ja õigusloome reegleid eirates, ei saa Isamaa nõustuda, nagu ka valimiste eel valelikult varjatud maksutõusudega, mis halvendavad kõigi Eesti inimeste ja ettevõtete toimetulekut,“ selgitas Seeder.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik ütles samuti, et kuigi ollakse kärbetele ja maksutõusudele vastu, peetakse siiski oluliseks riigikogu tavapärase töö jätkumist muudes riigielu küsimustes. „Kolme fraktsiooni ühine ettepanek riigikogu juhatusele võimaldab parlamendi tööga edasi liikuda ning jätkata kompromissi otsimist peretoetuste seaduseelnõu ning maksupaketi menetlemisel,“ rõhutas Kiik. „Loodan, et riigikogu juhatus ja valitsuskoalitsioon on huvitatud riigikogu tavapärase tööga jätkamisest ning ühtlasi valmis läbirääkimisteks laialdast ühiskondlikku vastasseisu tekitanud valitsuse algatuste üle.“

Lootust, et opositsioon läheks tingimusteta kapitulatsiooni teed, ei ole võimuliidul mõtet hellitada. Martin Helme, EKRE juht