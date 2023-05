Pealinna liikluskaos saab täiendust, homsest algavad Kalamaja päevad

Peakorraldaja Raido Jaan Rei tõdes, et festivalile on kõige mugavam tulla jalgsi, kuid on ka piisavalt kohti, kuhu parkida jalgratas või näiteks sähku. „Kalamaja on pealinnas käe-jala ulatuses ning kindlasti leiavad kõik huvilised taaskord tee siia. Seekord on selleks ka veel rohkem põhjust, sest lisaks tavapärasele programmile on sel aastal vallutamas Kalamaja ka Tallinn Music Weeki linnalavad,“ sõnas Rei.