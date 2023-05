Türgis loobus üks presidendikandidaat väidetava seksivideo tõttu kandideerimast. Peamine opositsiooni kandidaat süüdistas võltsingute levitamises Venemaad

„Ma pakkusin Türgile kolmandat võimalust, kolmandat teed. Me ei suutnud selle teega edu saavutada,“ ütles İnce.

Endine koolidirektor ja vabariikliku rahvapartei (CHP) pikaaegne liige ütles, et internetis ringlev seksivideo on süvavõltsing, milles on kasutatud ühelt Iisraeli pornosaidilt võetud videot.