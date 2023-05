USA suursaadik: võin oma elu peale kihla vedada, et Lõuna-Aafrika Vabariik varustas Venemaad relvadega

Brigety ütles eilsel pressikonverentsil, et USA usub, et detsembris Kaplinna mareväebaasis sildunud Vene kaubalaevale laaditi relvi ja laskemoona, vahendab AFP.

„Me oleme kindlad, et sellele alusele laaditi relvi ja ma võin oma elu peale kihla vedada, et see kinnitus on täpne,“ ütles Brigety. „Venemaa relvastamine Lõuna-Aafrika poolt ... on fundamentaalselt vastuvõetamatu.“