Suvila eest 400 000 eurot. Pevkur Nursipalust: kindlasti tulevad mõned pakkumised ka üle miljoni

Kaitseminister Hanno Pevkur kinnitas täna ETV eetris taas, et inimestele, kes Nursipalu harjutusväljaku laiendamise tõttu oma kodu jätma peavad, kompenseeritakse see suurejooneliselt. „Need numbrid, mis esimestest hindamistest välja on tulnud, on väga väärikad,“ sõnas ta.

„Kui kuulasin üht telesaadet, kus üks suurtalunik ütles, et võib-olla ta oleks isegi pooleteise miljoniga rahul, siis ma arvan et sellele peremehele seal selles talus tuleb see kompensatsioonipakkumine palju suurem,“ lisas kaitseminister.

Pevkuri selgitas, kuidas kompensatsioonipakkumine välja arvestatakse. Kinnisvaraeksperdid arvestavad taasteväärtust hinnates sisse ka kõrvalhooneid, pumbahooneid, kuure. „Iga maja ülesehitamisel on ruutmeetri hind. Selelle summale lisame veel 30% kompensatsiooniboonust ja sellele liidetakse veel ka maa hind. Nii see suurusjärk tuleb,“ rääkis Pevkur. Ta rõhutas, et tegu pole turuhinna, vaid taasteväärtuse hindamisega.

Saatejuhi küsimuse peale, kas vastab tõele, et väikese suvila eest plaanib riik seega maksta 400 000 eurot, vastas Pevkur jaatavalt. „Need summad on sinna kanti küll ja isegi rohkem. Kindlasti tulevad ka mõned kinnistud mis on üle miljonilised pakkumised,“ sõnas ta.

Pevkur kordas, et laiendusalale jäävad 217 eraomaniku krundid, millest ligi 200 on metsamaa, põllumaa. 21 krunti on hoonestatud ning 16 neist on sellised, kus inimesed alaliselt elavad.

Obstruktsioon takistab protsessiga jätkamist

Pevkur tõdes, et opositsioonisaadikute korraldatav obstruktsioon parlamendis pärsib Nursipalu laiendamisega jätkamist. „Tegelikult me soovisime riigikaitse komisjonis seda teemat juba [sel nädalal] arutada, aga me pole saanud seda teha,“ rääkis Pevkur. Järgmisel nädalal proovitakse uuesti.