Kirjanike liit lisab Juhan Smuuli bareljeefile rahvakirjaniku „tumedamat poolt“ selgitava teksti

„Eestseisus on otsustanud lisada Smuuli bareljeefi juurde QR-koodiga sildi, milles on Smuuli lugu, täpsemalt selle loo tumedam pool, lahti kirjutatud,“ teatas Aleksejev e-kirjas. „Mahavõtmise pooldajaid säärane otsus ilmselt ei rahulda, aga kõiki rahuldavat otsust ongi selles küsimuses võimatu leida.“

Tiit Aleksejev märkis toona pärast üldkogu hääletust Delfile, et kirjanike liit oli nõukogude okupatsiooni aastatel sügavalt punane organisatsioon ja kollaboreerunud nõukogude võimuga. „Seal olid ausad inimesed, aga organisatsioon oli läbini punane ja see bareljeef on osa ajaloost ning seda nüüd eitada oleks kuidagi kahepalgeline,“ leidis ta. „Meil on endal võimalik olla teistsugune.“