ÜRO inimõiguste nõukogu hakkab Sudaani konflikti terasemalt jälgima

Deklaratsioon annab ÜRO inimõiguste eksperdile Sudaanis rohkem volitusi konflikti jälgimiseks, vahendab Reuters.

Hääletusel toetas deklaratsiooni 18 liikmesriiki ja 15 oli selle vastu. 14 riiki jäid erapooletuks.

Sudaan oli ise otsuse vastu. Sudaani esindaja Hassan Hamid Hassan nimetas konflikti riigi siseasjaks, öeldes, et Aafrika probleemidele on Aafrika lahendused.

„See, mis Sudaanis toimub, on siseasi ja see, mida SAF (Sudaani relvajõud) teevad, on kõigi maailma riikide armeede põhiseaduslik kohus,“ teatas Hassan.

Ükski Aafrika riik ei hääletanud deklaratsiooni poolt. See on märk Aafrika kasvavast vastuseisust Lääne algatustele, mille eesmärk on suurendada ÜRO nõukogu järelvalvet.

„Minu arvates on väga oluline, et Sudaani elanikud teaksid, et meie ÜRO inimõiguste nõukogus jälgime, mis toimub, ja oleme nähtust šokeeritud,“ ütles Suurbritannia esindaja Simon Manley pärast hääletust.

Sudaanis algas aprillis kodusõda, kuna, kuna võimujanused väejuhid Abdel Fattah al-Burhan ja Mohamed Hamdan Dagalo olid eri meelel RSF vägede riiklikusse armeesse kaasamise pärast.

15. aprillil alanud lahing on tapnud sadu inimesi. Kümned tuhanded Sudaani elanikud püüavad riigist põgeneda.