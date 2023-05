Ida-Virumaa päästjad on hõivatud mitme ulatusliku maastikupõlengu kustutamisega, väljakutsele jõudmine võib viibida

11. mai pealelõunal kell 13.53 teatati häirekeskusele maastikupõlengust Kohtla-Järve linnas Kaevuri tänava piirkonnas. Pool tundi hiljem, kell 14.24 said päästjad väljakutse Lüganuse valda Aa külla Kohtla metskonda, kus põles samuti ulatuslikult kulu ja maastik. Kell 16.21 tuli Kohtla metskonda teinegi väljakutse. Samal ajal juhtus regioonis väiksemaidki tulekahjusid, mistõttu on suur osa Virumaa päästeressursist praeguseni kustutustöödega hõivatud. Narva ja Jõhvi komandodest on reageerimine elu päästmiseks tagatud. Mujal Ida-Virumaal võib abi kohale jõudmine olukorra tõttu mõnevõrra viibida, kuid ükski väljakutse ei jää teenindamata.