SK ID Solutionsis saad käed külge panna juba esimesest päevast

Oma kogemusi jagavad kolm tänast SK töötajat, kes läbisid ettevõttes praktika!

Liis Koskaru, andmeanalüütik: isegi kui sa ei tea, siis proovi!

„Andmeanalüütikast ei teadnud ma enne praktikale tulekut midagi, ettevõttest aga küll, sest just oli turule tulnud Smart-ID. See kõik tundus mulle huvitav. Praktikal olles hakkasin kohe reaalseid andmeid analüüsima ja raporteid tegema, mis oligi kõige põnevam – õppisin iga päev midagi juurde. Kindlasti võiks praktikal olles kõike julgeda proovida, sest ainult nii saad praktika lõpus teada, kas see amet sobib sulle. Ei tasu karta, vaid proovida!“

Hans Lätt, juunior-turvaspetsialist: mul ei olnud keeruline otsustada, kus ettevõttes praktikat sooritada soovisin

„Paar kuud pärast kooli algust sain SK ID Solutionsi tööle, seega ei olnud mul keeruline otsustada, kus ettevõttes praktikat sooritada soovin. Teadsin, kui palju erinevaid spetsialiste SK-s töötab, ja olin kindel, et saan siit tugeva põhja edasiseks arenguks. Praktikal omandatud kogemus on kindlasti hindamatu, kuna sain näha, kuidas teatud protsessid ja osakonnad reaalselt töötavad. Olen suhteliselt praktiline inimene ning õpin kõige paremini just ise töid läbi proovides. Sooritasin praktika testijate meeskonnas, seega sain palju uusi teadmisi testimise ning tarkvaraarenduse kohta, näiteks kuidas liigub info ettevõtte ja arendajate vahel ning millised sammud täpselt rakenduse arendamisel läbitakse. Teoreetilist ning praktilist osa paralleelselt õppides oli minu areng kindlasti kiirem, kui see oleks olnud ilma praktikata. Soovitan kindlasti SK-sse praktikale tulla, sest ettevõttes on palju laia silmaringiga spetsialiste ning neil kõigil on oma valdkonna kohta põnevat õpetada. Kui pidin praktikandina teiste osakondadega suhtlema, sain alati kiiresti abi ning lisaks küsitule ka laiemaid teadmisi.“

Kaisa Kesküla, nõuetele vastavuse ja andmekaitse spetsialist: tahtsin näha, kuidas päriselt tehakse edulugusid!